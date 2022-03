Operazione mediante la quale si porta una nave in secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazione mediante la quale si porta una nave in secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARENAGGIO

Significato/Curiosita : Operazione mediante la quale si porta una nave in secco

95 l'attacco di pearl harbor (nome in codice operazione z, ma conosciuto anche come operazione hawaii od operazione ai) avvenne alle prime luci dell'alba...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su bacino di carenaggio (en) bacino di carenaggio, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con operazione; mediante; quale; porta; nave; secco; operazione poliziesca; L operazione che rende fragrante il caffè; L operazione che si effettua salendo a bordo; Un operazione effettuata dal falegname; Riparabile mediante una pena o un castigo; Cresce mediante un alimentazione forzata; La divinazione del futuro mediante i tarocchi; La comunicazione mediante le onde hertziane; Il grande lago dal quale esce il Niagara; Pianta dalla quale si crea l infuso Karkadè; Pesce dal quale si ottiene la bottarga; Erba con la quale si prepara un ripieno per ravioli; Chi ha un comporta mento cosi... lascia interdetti; Via meno importa nte... di quella statale; Rendeva invisibile chi lo porta va; Una porta che si apre a ventaglio: a __; La dispensa della nave ; Al comando di una nave o di una squadra; Grosse funi della nave ; Banchina dove è possibile lo sbarco di una nave ; Edificio in cui si conserva foraggio secco ; Cocktail preparato con succo d arancia e prosecco ; Frutto che si consuma anche secco ; Se è secco vale ben poco; Cerca nelle Definizioni