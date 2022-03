Offerta in denaro di modesta entità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offerta in denaro di modesta entità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OBOLO

Significato/Curiosita : Offerta in denaro di modesta entita

Piramidale è un particolare modello commerciale e di marketing non sostenibile, che implica lo scambio di denaro primariamente per arruolare nuovi soggetti nel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi obolo (disambigua). un obolo (in greco antico: ß, obolòs, "spiedo di ferro", che inizialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

