Nella tasca e nelle maniche - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : AC

Significato/Curiosita : Nella tasca e nelle maniche

Un serramanico a qualcuno. ciò è particolarmente frequente nelle zone rurali, dove trasportare una lama nella tasca è comune quanto trasportare un mazzo...

Cercando l'omonimo programma televisivo di rai storia, vedi a.c.d.c.. gli ac/dc (pronuncia inglese britannica: [esi 'disi]; spesso reso graficamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con nella; tasca; nelle; maniche; nella punta e nel tacco; Padre di Ulisse nella mitologia greca; Voto di comportamento nella pagella degli studenti; Classico americano per ragazzi: La casa nella __; Nella borsa e in tasca ; I camerieri lo tengono in tasca ; Precisa o intasca ta; Può essere tasca bile; nelle viti e nei chiodi; Corrono nelle dicerie; Occorre nelle decisioni; Ci sono quelle di partito e quelle nelle scuole; Seguace di una dottrina eretica di origine maniche a; Un maglione senza le maniche ; Indumento senza maniche ; Ha le maniche e le tasche; Cerca nelle Definizioni