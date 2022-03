Nella punta e nel tacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella punta e nel tacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosita : Nella punta e nel tacco

Affioramenti di roccia, vedi tacco (geologia). il tacco è un elemento della calzatura posto sotto il calcagno. la sua funzione principale è estetica, ovvero aumentare...

ta – simbolo chimico del tantalio ta – codice vettore iata di taca ta – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tamil ta – codice iso 3166-2:cl della regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Padre di Ulisse nella mitologia greca; Voto di comportamento nella pagella degli studenti; Classico americano per ragazzi: La casa nella __; nella borsa e in tasca; La sua punta riesce a tagliare l acciaio; Pesci della famiglia sparidi come il punta zzo; Spunta no ai bimbi; Si fissa negli appunta menti; Ostacola l attacco ; L ora... che è stata fissata per l attacco ; Incalzante azione di attacco nel calcio; Si inastavano sui fucili prima di andare all attacco ;