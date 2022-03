Nel gioco del poker quella minima batte la massima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel gioco del poker quella minima batte la massima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCALA REALE

Significato/Curiosita : Nel gioco del poker quella minima batte la massima

Corrisponde a quella della carta pi√Ļ bassa da mettere in gioco. gli assi faranno comunque parte del mazzo. le seguenti regole generali si applicano al poker tradizionale...

"all'italiana", in caso di pareggio la scala reale massima batte la media, la scala reale media batte la minima e la scala reale minima batte la massima. il poker... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

