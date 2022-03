Nave che... attirava i pirati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave che... attirava i pirati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALEONE

Significato/Curiosita : Nave che... attirava i pirati

Centro culturale ritenuto prestigioso, la polis attirava nei suoi confini menti brillanti, così che vi fiorì ogni tipo di arte. quando la città venne...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi galeone (disambigua). il galeone fu un poderoso veliero da guerra, progettato per affrontare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con nave; attirava; pirati; Operazione mediante la quale si porta una nave in secco; La dispensa della nave ; Al comando di una nave o di una squadra; Grosse funi della nave ; Navi che... attirava no i pirati; Li attirava no le terre sconosciute; I pirati dell aria; I gialli in TV ispirati ai romanzi di Marco Malvaldi; Ispirati a eroiche gesta; I pirati disegnavano quella del tesoro; Cerca nelle Definizioni