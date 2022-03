Il movimento che contesta il mercato unico mondiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il movimento che contesta il mercato unico mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

basata sulla domanda e sull'offerta nel mercato generale di tali prodotti, è nota come economia di mercato, contrapposta all'economia pianificata, caratterizzata...

Movimento no-global o movimento anti-globalizzazione indica organizzazioni non governative, associazioni e singoli individui relativamente eterogenei... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

