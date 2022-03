Misteriosa rimatrice fiorentina del XIII secolo considerata la prima poetessa in volgare toscano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misteriosa rimatrice fiorentina del XIII secolo considerata la prima poetessa in volgare toscano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : COMPIUTA DONZELLA

Significato/Curiosita : Misteriosa rimatrice fiorentina del xiii secolo considerata la prima poetessa in volgare toscano

compiuta donzella (firenze, 1200 circa – inizi 1300) è lo pseudonimo di una donna fiorentina vissuta nel xiii secolo della quale ci sono stati tramandati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con misteriosa; rimatrice; fiorentina; xiii; secolo; considerata; prima; poetessa; volgare; toscano; Il fisico italiano misteriosa mente scomparso nel 1938; È misteriosa quella di Verne; misteriosa , occulta; misteriosa o buia; Sono ottime alla fiorentina ; I giocatori della fiorentina ; Il colore della maglia della fiorentina ; La dignità fiorentina di cui fu insignito Dante; Il cardinale nominato primo ministro da Luigi xiii ; Il Guglielmo ordinato cardinale da Papa Leone xiii ; Iacopo da _ : poeta del sec. xiii , inventore del sonetto; Eretici diffusisi in Europa nel xiii secolo; Il Nicola famoso scenografo della Scala del secolo scorso; Imperatrice della Russia fino al XX secolo ; Filosofo cinese vissuto tra VI e V secolo a.C; Il secolo in cui è ambientato I promessi sposi; L opera considerata il capolavoro di Cimarosa; Una rete considerata l'antenata di Internet; La Ada considerata pioniera della programmazione; E' considerata la più potente bomba non atomica; La prova che precede la prima della Scala; Rullano prima di un annuncio; Luce nel cielo prima dell alba; Governarono Milano prima dei Visconti; La poetessa Merini; Merini, poetessa ; poetessa greca del sec. IV-III a.C Foto 1 Una Gita a 4691 Reggio Calabria; La Sibilla celebre poetessa ; L erba detta anche crisantemo volgare ; L attuale è volgare ; Nella storia ce n è anche una volgare ; Tipo volgare e insolente; Undici toscano di Serie A; Monte toscano con Arcidosso e Santa Fiora; Salame toscano aromatizzato; Marco _, giallista toscano ; Cerca nelle Definizioni