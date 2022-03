Messaggi... da smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messaggi... da smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SMS

Significato/Curiosita : Messaggi... da smartphone

Termine "smartphone", invece, non apparve fino al 1997 quando la ericsson descrisse il suo gs88 "penelope" uno smart phone. il primo smartphone in assoluto...

Vedi sms (disambigua). aiuto sms (info file) segnale audio in codice morse (sms sms) di arrivo di un messaggio sms su un cellulare il termine sms (sigla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con messaggi; smartphone; Portatori di messaggi ; messaggi ni multimediali; messaggi o testuale sui social network; Servono per leggere i messaggi in codice; Tra i grandi concorrenti di Apple per smartphone ; Sinonimo di telefonino o smartphone ; Apparecchio che connette un modem a PC e smartphone ; La posta sullo smartphone ;