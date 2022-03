Il medico di Artaserse II - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il medico di Artaserse II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il medico di artaserse ii

, al padre artaserse ii, che morì all'età di novantaquattro anni, ed ebbe come successore suo figlio arsete (noto come artaserse iv). il suo regno fu...

Dedicata a ctesia di cnido ctèsia di cnido, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. arnaldo momigliano, ctesia di cnido...