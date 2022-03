Lucia, divertente imitatrice e attrice televisiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lucia, divertente imitatrice e attrice televisiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OCONE

Significato/Curiosita : Lucia, divertente imitatrice e attrice televisiva

Angelica massera (roma, 23 ottobre 1985) è un'attrice, comica e imitatrice italiana. nata a roma il 23 ottobre 1985, ma cresciuta in provincia, ha iniziato...

Lucia ocone (albano laziale, 3 maggio 1974) è una comica, imitatrice e attrice italiana. frequenta dapprima il seminario di recitazione metodo stanislavskij... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

