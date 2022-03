La località in cui nacque Fra Diavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località in cui nacque Fra Diavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ITRI

Significato/Curiosita : La localita in cui nacque fra diavolo

Della sella del diavolo. la località sarebbe stata chiamata dai cagliaritani pue(r)to o pue(r)tu, così come viene detta tuttora. finita la dominazione spagnola...

itri è un comune italiano di 10 276 abitanti della provincia di latina nel lazio. posta a 170 m s.l.m., la cittadina sorge in una caratteristica vallata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

