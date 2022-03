Un liquido sciropposo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquido sciropposo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

A temperatura ambiente si presenta come un liquido trasparente, miscibile con l'acqua, di aspetto sciropposo. il glicole etilenico fu preparato per la...

La melassa è un liquido bruno che si separa dallo zucchero per centrifugazione. il termine melassa deriva dal portoghese melaço a sua volta dal latino...