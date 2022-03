Il libro può averlo in pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il libro può averlo in pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DORSO

Significato/Curiosita : Il libro puo averlo in pelle

Evidente in libri cartonati, o rilegati in tela, pelle o pergamena, dove aiutano a tenere unita la coperta rigida al blocco del libro. nel libro antico...

disambiguazione – "dorso" rimanda qui. se stai cercando lo stile di nuoto, vedi dorso (nuoto). la schiena, anche chiamata dorso, è la parte posteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

