S intonano in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S intonano in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LITANIE

Significato/Curiosita : S intonano in chiesa

La celebre frase ascoltateli, i figli della notte, quale dolce musica intonano (in originale inglese listen to them, the children of the night, what sweet...

Le litanie lauretane (dette anche litanie della beata vergine maria) sono una supplica in forma di litania che nella chiesa cattolica latina vengono rivolte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con intonano; chiesa; Si intonano a voce; Li intonano i soldati; intonano i salmi; Si intonano in coro; L ...ingresso della chiesa ; Ardono in chiesa ; Non mancano in chiesa ; La chiesa li scomunicava; Cerca nelle Definizioni