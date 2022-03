Intervista concessa ad un certo numero di giornalisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intervista concessa ad un certo numero di giornalisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CONFERENZA STAMPA

Significato/Curiosita : Intervista concessa ad un certo numero di giornalisti

2 agosto 2005). l'ultima intervista ufficiale a paolo borsellino : l'intervista rilasciata da paolo borsellino ai giornalisti jean pierre moscardo e fabrizio...

Una conferenza stampa è un evento informativo organizzato da un organismo o ente, a cui sono invitati i mass media, per annunciare delle notizie. uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

