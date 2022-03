Inserire nel terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inserire nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIANTARE

Significato/Curiosita : Inserire nel terreno

Dell'aratura in quanto l'alterazione del profilo del terreno è di trascurabile entità. il terreno lavorato con uno scarificatore si presenta smosso in...

Accreditata, ipotizza che "piantare in asso" deriverebbe per corruzione linguistica dall'originaria espressione "piantare in nasso" è basata sulla mitologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

