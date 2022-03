Inizio di ferie fe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizio di ferie fe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DE

Significato/Curiosita : Inizio di ferie fe

Regolava l'impiego e la vita economica, in particolare in materia di orario di lavoro, ferie, salari minimi e dei prezzi. con una visione ancora cattolico-falangista...

Departamento de educación – dipartimento dell'educazione di porto rico desktop environment destrosio equivalenza de – codice vettore iata di condor airlines de –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con inizio; ferie; Ormai all inizio ; Linizio di una preghiera; inizio dell età adulta in alcune tribù: rito di __; L inizio del ciclone; La fine delle ferie ; Rendere intelligenti le partenze per le ferie ; In sede e in ferie ; La stagione delle ferie più richieste; Cerca nelle Definizioni