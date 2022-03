Importante porto francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante porto francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LE HAVRE

Significato/Curiosita : Importante porto francese

Berbero: , dzayer; in francese: alger) è la capitale dell'algeria e della provincia omonima. è anche il più importante porto del paese. il nome arabo...

Stai cercando altri significati, vedi le havre (disambigua). le havre (afi: /l av()/; in normanno lé hâvre, "il porto") è un comune francese di 179... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con importante; porto; francese; Via meno importante ... di quella statale; Molto importante , fondamentale; È molto importante per le gare di slalom; Industria dove si tempra un importante lega; Località porto ghese; porto di fronte a Gibilterra; Il più grande aeroporto dell area milanese; Il solo porto giordano sul Mar Rosso; Casa automobilistica francese con leone nel logo; Città papale francese dal 1300; La D Arco eroina francese ; Città francese nota per la produzione della senape; Cerca nelle Definizioni