Importante città australiana - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ADELAIDE

Significato/Curiosita : Importante citta australiana

Inglese australiano italo-australiani istruzione in australia lingua italiana in australia lingue australiane aborigene mitologia australiana outback...

adelaide è un nome proprio femminile. derivati da adelaide di sassonia-meiningen (1792-1849), regina consorte del regno unito adelaide, capitale dell'australia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

