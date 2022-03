Il... food più veloce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il... food più veloce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il... food piu veloce

il fast food (espressione inglese, letteralmente "cibo veloce", in italiano è anche detta "ristorazione rapida") è un tipo di ristorazione originatasi...

fast & furious, nota anche come fast and furious, è una serie cinematografica statunitense di film d'azione basata principalmente sulle corse d'auto clandestine...