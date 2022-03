È in grani nel salame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È in grani nel salame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PEPE

Significato/Curiosita : E in grani nel salame

Tradizionali). il salame prende i nomi dai tipi di budello usato o dai componenti e dalle località in cui viene prodotto. varietà di salame salumi salamella...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pepe (disambigua). il pepe è una spezia che si ricava dalle piante del genere piper, che appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con grani; salame; È in grani nei salami; Il monte grani tico di Nuoro alto quasi 1000 metri; Roccia metamorfica simile al grani to; Notting __ film con Hugh grani e Julia Roberts; salame toscano aromatizzato; Un rinomato salame del Parmense; Si mangiano con fettine di salame e scaglie di grana; Località dell Oltrepò dall ottimo salame ; Cerca nelle Definizioni