Grande centro Usa per la produzione di computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande centro Usa per la produzione di computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SILICON VALLEY

Significato/Curiosita : Grande centro usa per la produzione di computer

Il grande fratello vip (anche abbreviato in gfvip) è la versione vip del reality show grande fratello, trasmesso in italia su canale 5 dal 19 settembre...

Se stai cercando l'omonima serie televisiva, vedi silicon valley (serie televisiva). silicon valley (inglese per «valle del silicio») è un soprannome... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con grande; centro; produzione; computer; Romanzo di John Steinbeck ambientato nella grande Depressione; Che è in preda a grande turbamento; Congiunge due strade a grande viabilità; Il grande lago dal quale esce il Niagara; Il centro di Oviedo; Stato del centro america associato agli USA; centro della Val Venosta; Il centro di Rimini; Città francese nota per la produzione della senape; Una tecnica per la riproduzione in scala ridotta; Sono interessati alla produzione del vino; Esatta riproduzione ; Un documento nella memoria di un computer ; Gli esperti nell elaborazione dei dati del computer ; L azzeramento della memoria di un computer ; Quelli elettronici sono detti anche computer ; Cerca nelle Definizioni