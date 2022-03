Fatiche per scolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatiche per scolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COMPITI

Significato/Curiosita : Fatiche per scolari

Film, vedi compiti a casa (film). i compiti a casa sono compiti assegnati agli studenti da completare al di fuori della classe. i compiti più comuni possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con fatiche; scolari; Ripagano gli attori delle fatiche ; Lo è la voglia dello scansafatiche ; Gli furono imposte dodici mitiche fatiche ; Individui oziosi e scansafatiche ; Sinonimo di scolari ; Dolorose contrazioni muscolari ; Esame che registra le contrazioni muscolari ; scolari ignoranti; Cerca nelle Definizioni