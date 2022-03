Fantastico itinerario di caverne della Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fantastico itinerario di caverne della Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : GROTTE DI POSTUMIA

Escursionisti provenienti soprattutto dalla slovenia. proponiamo dunque un itinerario non troppo difficile dal punto di vista tecnico quanto faticoso per la...

Le grotte di postumia (postojnska jama in sloveno) sono un complesso carsico della slovenia, classico esempio di carsismo, situate nella periferia della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

