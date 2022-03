Era la pena per gli eretici e le streghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era la pena per gli eretici e le streghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROGO

Significato/Curiosita : Era la pena per gli eretici e le streghe

la caccia alle streghe è un fenomeno, molto dibattuto e romanzato, di superstizione o isteria di massa consistente nella ricerca di persone ritenute streghe...

La morte sul rogo è una forma di condanna capitale, utilizzata nei secoli passati in tutto il mondo e applicata soprattutto ai condannati per stregoneria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con pena; eretici; streghe; Corte pena le Internazionale; Toccati appena ; I pesciolini appena nati; pena pecuniaria fissata per la contravvenzione; Gli eretici francesi avversati da Innocenzo III; eretici diffusisi in Europa nel XIII secolo; Antico supplizio per gli eretici ; Ardeva per gli eretici ; Lo usano le streghe per cuocere intrugli e pozioni; Intrugli delle streghe ; Una delle streghe dell universo Disney; I cavalli delle... streghe ; Cerca nelle Definizioni