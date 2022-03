Equivale a cento grammi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equivale a cento grammi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ETTO

Significato/Curiosita : Equivale a cento grammi

Moneta a vale 0,1 grammi d'oro e un'unità della moneta b vale 1 grammo d'oro, per acquistare un'unità di moneta b occorrono 10 unità di moneta a. il valore...

Genere viene modificato in etto e similmente sono modificate le unità derivate di cui è prefisso; nel linguaggio comune etto viene usato per ettogrammo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

