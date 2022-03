Edifici universitari... negli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edifici universitari... negli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMPUS

Significato/Curiosita : Edifici universitari... negli stati uniti

Disambiguazione – "stati uniti", "usa", "united states" e "states" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi stati uniti (disambigua), usa...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi campus (disambigua). il campus è un'area in cui sono situati alcuni o tutti gli edifici di un'università... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con edifici; universitari; negli; stati; uniti; Disfacimento e caduta di un edifici o; Rappresentazione di un edifici o su carta; edifici o in cui si macellano gli animali; edifici o di campagna... Monferrato in Piemonte; Periodo di lavoro degli studenti universitari ; Gli istituti universitari ; Una tappa universitari a; Una facoltà universitari a; Scemano negli ammalati; Sono uguali negli esposti; Prestigiosa università di Cambridge, negli USA; È uno stato sia negli USA che in Europa; Tra le estati e gli inverni; Una stati on-wagon per terreni disagevoli; Con liquido e gassoso, tra gli stati della materia; Serie di domande a scopo stati stico; Divisi, disuniti ... come atomi; Un abitante degli Stati uniti : Yankee - Yorick - Yuppie; Gli Stati uniti ; uniti ... come parenti;