Costringe lo sportivo a disertare le gare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe lo sportivo a disertare le gare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STIRAMENTO

Significato/Curiosita : Costringe lo sportivo a disertare le gare

D'emergenza costringe inoltre la totalità degli sportivi a non poter assistere agli incontri al brilli peri, stante l'obbligo di disputare tutte le partite "a porte...

All'articolazione (stiramento o rotture legamentose, della capsula e delle cartilagini). recenti studi hanno dimostrato come il riflesso da stiramento sia coinvolto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con costringe; sportivo; disertare; gare; costringe il tennista a guardare in alto; costringe re a tacere; costringe a non cambiare corsia; costringe a rifare i calcoli; Si dice di un torneo sportivo non closed; Quadrato sportivo ; L Ormezzano noto giornalista sportivo ; Tomeo sportivo riservato ai migliori; Misteriosa rimatrice fiorentina del XIII secolo considerata la prima poetessa in volgare toscano; Un opera di Ungare tti: __ di naufragi; Prezzo o costo da pagare per un bene o servizio; È molto importante per le gare di slalom; Cerca nelle Definizioni