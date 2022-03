Comune in provincia di Macerata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune in provincia di Macerata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TREIA

Significato/Curiosita : Comune in provincia di macerata

provincia di macerata è la più estesa delle marche dal 2009, anno nel quale ci fu il distacco dei sette comuni dell'alta valmarecchia dalla provincia...

Comune tedesco, vedi treia (germania). treia è un comune italiano di 9 199 abitanti della provincia di macerata nelle marche. treia è un comune situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con comune; provincia; macerata; Minimo comune Multiplo; Persona fuori del comune ... alla latina; L idraulico del comune ; Pianta detta comune mente insalata; provincia delle Marche; Tra provincia li... e nazionali; Centro invernale in provincia di Pistoia; La provincia con Altopascio; Cerca nelle Definizioni