Città del Belgio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città del Belgio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HASSELT

Significato/Curiosita : Citta del belgio

Il titolo di città in belgio è un titolo onorifico conferito mediante decreto reale a 133 comuni. nel medioevo le "città" avevano dei privilegi rispetto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hasselt (disambigua). hasselt è una città belga di 70.584 abitanti, capoluogo della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con città; belgio; Una città petrolifera della Sicilia; Hanno in Benares la loro città santa; città papale francese dal 1300; città tedesca dalla famosa università; Una località termale del belgio ; Città del belgio sulla Mosa; In Svezia e in belgio ; Le province del belgio con Bruges e Gand; Cerca nelle Definizioni