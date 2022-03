Chi la usa, non sta in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la usa, non sta in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SEDIA

Significato/Curiosita : Chi la usa, non sta in piedi

Tipologia di container si usa anche l'acronimo feu (forty-foot equivalent unit, ovvero "unità equivalente a quaranta piedi"). anche se l'altezza dei container...

sedia a dondolo sedia a sbalzo o cantilever sedia gestatoria sedia a sdraio sedia monoblocco faldistorio tripolina sgabello sedia a dondolo sedia a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

