L ha chi... sa scegliere bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha chi... sa scegliere bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIUTO

Significato/Curiosita : L ha chi... sa scegliere bene

Ragione pratica a discernere, in ogni circostanza, il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per attuarlo. da un punto di vista strettamente biblico...

Il tabacco da fiuto (schnupftabak in tedesco, snuff in inglese), è un prodotto derivato dal tabacco che rientra nella categoria dei prodotti detti "smokeless"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Gli è stato liberalmente assegnato un bene patrimoniale; Chi l ha buona, sta bene ; Prezzo o costo da pagare per un bene o servizio; Una salsa che si sposa bene con la carne;