Canta Vesti la giubba.. - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CANIO

Significato/Curiosita : Canta vesti la giubba..

Ridi pagliaccio (disambigua). voce principale: pagliacci (opera). vesti la giubba, più conosciuta come ridi, pagliaccio, è un'aria dell'opera pagliacci...

Paolo di canio (roma, 9 luglio 1968) è un commentatore televisivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. è sposato con elisabetta, dalla quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

