Lo è l appartamento non abitato - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SFITTO

Significato/Curiosita : Lo e l appartamento non abitato

Edificio. spesso gli appartamenti sono oggetto di locazione, ossia di affitto. a seconda del numero di locali presenti in esso, un appartamento può essere definito...

Dollari d'investimento, entro due anni riuscirono ad azzerare il tasso di sfitto dei 1.200 appartamenti, che inizialmente era pari al 66%. nel 1972 la trump... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con appartamento; abitato; Di appartamento non ancora noleggiato; Il Jack che interpretò L appartamento ; La pianta da appartamento con grandi foglie lustre; Locale d appartamento ; Immaginari abitato ri della Luna; Antichi abitato ri, di origine forse greca, della Puglia; Densamente abitato ; Fortificazioni intorno a un centro abitato ; Cerca nelle Definizioni