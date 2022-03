Un allegra comitiva... di amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un allegra comitiva... di amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRIGATA

Significato/Curiosita : Un allegra comitiva... di amici

(programma televisivo). stasera mi butto è un film del 1967 diretto dal regista ettore maria fizzarotti. una comitiva di giovanissimi si ritrova a trascorrere...

Comando di brigata con alcune unità proprie (in genere un reggimento e alcune unità minori) e altre tratte da brigate diverse. montagna brigata alpina "julia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

