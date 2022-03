Aereo a reazione che vola... al di sopra delle nuvole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aereo a reazione che vola... al di sopra delle nuvole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : STRATOREATTORE

Significato/Curiosita : Aereo a reazione che vola... al di sopra delle nuvole

1941 a far volare un aereo a reazione, con ricerche indipendenti tra loro. in realtà, le prime ricerche in merito risalgono al 1910, quando henri coanda...

