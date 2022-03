Acido bianco leggermente solubile in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acido bianco leggermente solubile in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BENZOICO

Significato/Curiosita : Acido bianco leggermente solubile in acqua

È leggermente solubile in acqua e solubile in etanolo, molto solubile in benzene ed acetone. la sua soluzione acquosa è debolmente acida. l'acido benzoico...

L'acido benzoico (e210) è un acido carbossilico aromatico e ha formula ph-cooh. è un solido bianco in forma polverulenta o granulare. l'acido benzoico è leggermente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

Altre definizioni con acido; bianco; leggermente; solubile; acqua; Il Placido spagnolo della lirica; Il placido fiume russo; acido __: ne deriva l LSD; acido ascorbico o __; Richiede il panciotto bianco ; O bianco o nero: o tutto o __; Il bianco prodotto a Montefiascone; Il bianco delle onde; Occhio leggermente divergente: __ di Venere; Allontanare leggermente ; Piegato leggermente , obliquo; leggermente bagnati; Problema insolubile in filosofia; Macchine per sollevare e trasportare acqua ; Vene d acqua che scaturisce; Lo è l acqua proveniente da una sorgente; Distesa d acqua più piccola di un lago; Cerca nelle Definizioni