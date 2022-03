Acceso ammiratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acceso ammiratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAN

Significato/Curiosita : Acceso ammiratore

Infatti lo zar pietro iii che del monarca prussiano era invece un acceso ammiratore; in quello che divenne noto come "miracolo della casata di brandeburgo"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fan (disambigua). il fan (/'fæn/, in inglese , “sostenitore, appassionato”, contrazione di fanatic)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 marzo 2022

