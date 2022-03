Vuota, senza spazi occupati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vuota, senza spazi occupati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SGOMBRA

Significato/Curiosita : Vuota, senza spazi occupati

(all'epoca un prezzo equivalente a 179 dollari)[senza fonte]. paperino decide perciò di andare dormire negli spazi aperti con il suo materasso gonfiabile, ma...

Lo sgombro (scomber scombrus), chiamato anche maccarello, scombro o lacerto a seconda delle zone d'italia, è un pesce di mare appartenente alla famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Ribadire senza ridire; Assoluta assenza di colpa; Come uno spazio senza limiti; Un sacco senza cuciture; Come uno spazi o senza limiti; La spada spazi ale in UFO Robot; L ente spazi ale degli USA; spazi o senza limiti; Diventare preoccupati ; Compiti derivanti dai ruoli occupati ; Occupano i disoccupati di lunga durata;