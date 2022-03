Vola quando fugge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vola quando fugge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TEMPO

Significato/Curiosita : Vola quando fugge

Dichiarazione in cui afferma di credere all'esistenza della magia; mentre nocciola vola via felice a cavallo della fida scopa belzebù, pippo commenta tra sé e sé:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tempo (disambigua). il tempo è la percezione e rappresentazione della modalità di successione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con vola; quando; fugge; L eroe vola nte dei fumetti; Un vola tile notturno; Ha sostituito la valvola ; Si macina in tavola ; Si cambia ai neonati quando è sporco; Così si mette tutto quando si fa disordine; Salta quando non c è più luce; Si fa sentire quando è preso... a bastonate; Se non lo si coglie fugge ; Parte del reddito prodotto in uno Stato... che sfugge al fisco; Sfugge a chi spera; È pericoloso se fugge ; Cerca nelle Definizioni