Viene sottoposto al giudizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene sottoposto al giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : REO

Significato/Curiosita : Viene sottoposto al giudizio

Sissi non partecipa, in quanto già al serale. crytical, risultato ultimo in classifica, viene sottoposto al giudizio del proprio professore di riferimento...

Stai cercando altri significati, vedi reo. il reo nel diritto penale è l'autore, o soggetto attivo, del reato. il reo può essere soltanto un essere umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con viene; sottoposto; giudizio; La lettera più alta che viene dopo un punto; Come un soprammobile che non viene pulito; Divisione che avviene dentro una comunità; viene conficcato nel terreno; sottoposto a un castigo, sanzionato; Non sottoposto a imposte; Non sottoposto a imposizioni fiscali; sottoposto a schiacciamento, pressato; Dipinse il giudizio Universale, in Vaticano; Era detta anche giudizio di Dio;