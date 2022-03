Vene d acqua che scaturisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vene d acqua che scaturisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POLLE

Significato/Curiosita : Vene d acqua che scaturisce

«tutte le vene e arterie nascano dal core, e la ragione è che la maggiore grossezza che si trovi in esse vene e arterie è nella congiunzione che esse hanno...

Disambiguazione – se stai cercando il comune tedesco, vedi polle (germania). polle è un atollo delle isole caroline. amministrativamente è una municipalità... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Le piante dalle belle foglie come il capelvene re; La maschera vene ziana della commedia dell arte; Lo sono vene e arterie: vasi __; Cozza... detto alla vene ta; Lo è l acqua proveniente da una sorgente; Distesa d acqua più piccola di un lago; Insieme della forza militare o mercantile in acqua ; Un contenitore per l acqua durante le scampagnate;