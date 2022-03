Lo è una regola rigida da non violare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una regola rigida da non violare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : FERREA

Significato/Curiosita : Lo e una regola rigida da non violare

Sostengono che è eccessivamente rigida, notando che il solo uso dell'sql (structured query language) sarebbe di per sé sufficiente a violare le regole di codd...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corona ferrea (disambigua). la corona ferrea, o del ferro, è un'antica corona che per secoli fu usata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

