Una porta che si apre a ventaglio: a __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una porta che si apre a ventaglio: a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOFFIETTO

Significato/Curiosita : Una porta che si apre a ventaglio: a __

Col testo andato in scena nel febbraio 1895 - dedicato a robbie ross. il primo atto si apre a londra nell'appartamento in half-moon street di un giovane...

Una fotocamera a soffietto, pieghevole o folding è una fotocamera con messa a fuoco anteriore a soffietto. prende infatti il nome dalla caratteristica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con porta; apre; ventaglio; Macchine per sollevare e trasporta re acqua; Voto di comporta mento nella pagella degli studenti; Una pila porta tile per quando manca la luce; Di porta che ruota su sé stessa; Si apre e si chiude... dentro un condotto; Una porta che in genere si apre sul giardino; Lo è il frutto che si apre spontaneamente; apre ogni porta; Un ventaglio di schiuma; Uccello piumato dalla coda a ventaglio ; Possono essere a lingua di gatto e a ventaglio ; Albero con le caratteristiche foglie a ventaglio usate per raccogliere acqua piovana; Cerca nelle Definizioni