Una Musa con il plettro - Cruciverba

Una Musa con il plettro.

Significato/Curiosita : Una musa con il plettro

Mirti e di rose, con in una mano una lira e nell'altra il plettro, collocato vicino a lei c'è un amorino armato d'arco e di turcasso. il suo nome sembra...

Stai cercando altri significati, vedi erato (disambigua). nella mitologia greca èrato (in greco eat, in latino erato), figlia di zeus e di mnemosine, è...