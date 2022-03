Una caramella di vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una caramella di vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONOCOLO

Significato/Curiosita : Una caramella di vetro

Per altri alimenti come le caramelle e i ghiaccioli. originariamente: noce di cola, contenente una percentuale rilevante di caffeina; attualmente sono...

Indossa il monocolo, per evitare di perderlo. si indossa, incastrandolo nell'orbita dell'occhio. l'antiquario philipp von stosch indossava un monocolo a roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

