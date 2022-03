Vi tira i remi chi si ritira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi tira i remi chi si ritira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BARCA

Disambiguazione – "barca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi barca (disambigua). imbarcazione indica genericamente una nave, il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con tira; remi; ritira; Non la termina chi si ritira ; Si... tira alla fine; tira l aratro; Attira verso terra; La Levi-Montalcini insignita del premi o Nobel; Le estremi tà dello zebù; La H. Arnold premi o Nobel per la chimica nel 2018; Il nome di Premi nger; Non la termina chi si ritira ; Lo ritira il venditore d auto; Il luogo in cui si ritira il solitario; Un monaco che si ritira va nel deseto;