Tanto esperto... da essere logoro - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CONSUMATO

Significato/Curiosita : Tanto esperto... da essere logoro

L'oplita, il legionario, p. 49: "la situazione del suo esercito, gravemente logoro e, ad un tempo, la fronda sempre più pronunciata degli alleati greci e la...

L'italia, con una produzione che copre ormai solo una frazione dei cereali consumati e dei panelli proteici per l'allevamento. la pac, anche nella versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con tanto; esperto; essere; logoro; tanto per guardare: un __ rapida; Ha valore di tanto ; Alla __, cioè «fatto tanto per fare»; Ogni tanto c è qualcuno che... li ha visti; Manca all inesperto ; Un esperto di bombe al plastico; È alle prime l inesperto ; Un esperto di costruzioni abbrev; Può essere concessa a un rappresentante; Può essere pungente, glaciale... o becco; essere utile ed economico; Pietra, masso può essere vulcanica; Lo è un abito logoro ; Consumato, logoro ; Sdrucito, consunto, logoro ; Si dice di oggetto in cattivo stato, logoro ; Cerca nelle Definizioni