La sua punta riesce a tagliare l acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua punta riesce a tagliare l acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIAMANTE

Significato/Curiosita : La sua punta riesce a tagliare l acciaio

Anteriori, in grado di tagliare anche grandi alberi. caccia le prede spostandosi di albero in albero e sorprendendole con la sua elevata agilità. altrimenti...

Il diamante è costituito da un reticolo cristallino di atomi di carbonio disposti secondo una struttura particolare detta tetraedrica. il diamante è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

